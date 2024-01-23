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Сетчатый мешок для белья нужен вам для посудомоечной машины

Сетчатый мешок для белья нужен вам для посудомоечной машины

Вам следует взять сетчатый мешок для белья на кухнюВы знаете эти маленькие мешочки, которые можно использовать в стиральной машине для нижнего белья и других деликатных вещей? Их можно использовать и в посудомоечной машине.

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