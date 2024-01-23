Сетчатый мешок для белья нужен вам для посудомоечной машины

Вам следует взять сетчатый мешок для белья на кухнюВы знаете эти маленькие мешочки, которые можно использовать в стиральной машине для нижнего белья и других деликатных вещей? Их можно использовать и в посудомоечной машине.
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