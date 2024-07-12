Венгрия намерена стать лидером по технологическим разработкам в Европе

Венгрия должна стать одним из лидеров Европы по количеству и качеству технологических разработок, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто 12 июля во время презентации нового инвестиционного проекта компании Lightware.
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