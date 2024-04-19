Тульский Центр занятости перечислил вакансии, доступные подросткам для подработки

Не хочется просить денег на карманные расходы у родителей, но они все еще нужны? Могут ли юные ребята как-то занять свое свободное от учебы время? В первом квартале 2024 года более 750 подростков по Тульской области были трудоустроены.
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