В США раскрыли возможные обстоятельства начала третьей мировой войны

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью порталу London Real высказал предположение, что если в ходе разгорающегося конфликта на Ближнем Востоке США нанесут удар по Ирану, это может развязать третью мировую войну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии