НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 643 подписчика

Глава ГК «Росатом» сообщил о сохраняющихся рисках ядерной аварии на ЗАЭС из-за атак ВСУ

Глава ГК «Росатом» сообщил о сохраняющихся рисках ядерной аварии на ЗАЭС из-за атак ВСУ

Хотя на ЗАЭС все шесть реакторов переведены в режим «холодного останова», риски ядерной аварии из-за террористических ударов ВСУ сохраняются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх