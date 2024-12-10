Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Что будет дальше в Сирии?

Что будет дальше в Сирии?

Дмитрий Песков заявил, что «преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе, это предмет для обсуждения с теми, кто возглавит Сирию».

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Давайте исходить от реальности на земле. После победы в захлёб оппозиции наступает жестокая реальность. 1. Кто будет кормить сирийцев и тех кто к ним примкнул? 2. Кто организуе для Сирии торговлю что бы этот режим выжил, а не был уничтожен? 3. Кто сформирует из хаоса армию для защиты Сирии, её оденет, обучит и вооружит? Если за это возмется Россия она и будет руководить Сирией, и не надо слушать высказывания Пескова...РВСН
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11 час.
лина любимцева
Что-то конечно будет в ирии, но без нас... Молодцы США - везде успевают, до всего есть дело, и не так делают:  сегодня делают, завтра расслабились. Не как Россия. Все прохлопали ушами. И Сирию, и Абхазию, и Армению. И СССР!!
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9 час.
лл
лина любимцева
...в Сирии...
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9 час.

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