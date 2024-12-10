Что будет дальше в Сирии?

СХ

Сергей Храмов

Давайте исходить от реальности на земле. После победы в захлёб оппозиции наступает жестокая реальность. 1. Кто будет кормить сирийцев и тех кто к ним примкнул? 2. Кто организуе для Сирии торговлю что бы этот режим выжил, а не был уничтожен? 3. Кто сформирует из хаоса армию для защиты Сирии, её оденет, обучит и вооружит? Если за это возмется Россия она и будет руководить Сирией, и не надо слушать высказывания Пескова...РВСН