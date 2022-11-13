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Разыгрывающий «Астаны» Аксенов о натурализации: «А я ведь давно уже с Мукановым на эту тему говорю! Про паспорт синего цвета  »

 Российский разыгрывающий «Астаны» Даниил Аксенов шутя ответил на вопрос о натурализации. — Рустем (Муканов), а я ведь давно уже с тобой на эту тему говорю! Про паспорт синего цвета  .

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