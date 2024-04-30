Ефимов: Почти четыре миллиона квадратных метров жилья по программе реновации возведут в 41 проекте КРТ

В проектах комплексного развития территорий (КРТ), которые реализуют инвесторы и назначенные городом операторы, построят около четырех миллионов квадратных метров жилья для целей программы реновации и других городских нужд.
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