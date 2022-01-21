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Корпус Cooler Master HAF 500 укомплектован четырьмя вентиляторами, включая два 200-миллиметровых

Корпус Cooler Master HAF 500 укомплектован четырьмя вентиляторами, включая два 200-миллиметровых

Линейку корпусов HAF (High Air Flow) компании Cooler Master пополнила модель HAF 500. В ее внешнем виде сразу обращает на себя внимание сетчатая передняя панель, за которой установлены два 200-миллиметровых вентилятора с адресуемой подсветкой.

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