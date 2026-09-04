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Рецептарио

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Говядина в бульонном маринаде-лаке с луком-конфи и коротким томлением

Говядина в бульонном маринаде-лаке с луком-конфи и коротким томлением

Этот рецепт — не просто маринад, а рабочая схема для сочной говядины. Сначала бульон с луком, томатной пастой и соевым соусом уваривается до густой основы, затем часть идёт на маринование, а оставшаяся часть — в подливу.

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