Какие выводы сделал Дьяков после оглушительного падения Демпартии Плахотнюка     

В политике любая ошибка обходится дорого любой партии. Такое мнение высказал бывший лидер и депутат ДПМ Дмитрий Дьяков в прямом эфире телепередачи "По фактам", отвечая на вопрос, какой вывод он сделал после оглушительного падения фактического лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.