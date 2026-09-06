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Пожар в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге: огонь охватил несколько квартир

В Екатеринбурге в многоэтажном жилом доме на улице Репина, 88, произошёл крупный пожар. По информации МЧС и очевидцев, возгорание началось на девятом этаже здания и быстро распространилось на соседние квартиры, охватив три балкона.

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