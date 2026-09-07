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Умер народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш

Умер народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш

Вечером 7 сентября стало известно о смерти Исхака Машбаша – Героя Труда Российской Федерации, народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии.

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