Китай заберет себе часть Украины? Что сказал республиканец Рамасвами

Обмена Украины на Тайвань не будет. Идея возврата Украины к границам 1991 года нереалистична. Правда в том, что киевский режим в сегодняшних условиях никогда не сможет вернуть себе не только потерянные в ходе конфликта территории, но и Крым.
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