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Царьград

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БПЛА атаковал Великоновоселковский округ ДНР, ранены двое

БПЛА атаковал Великоновоселковский округ ДНР, ранены двое

Беспилотник атаковал Великоновоселковский округ в ДНР, сообщает Алексей Кулемзин. Пострадали двое 1985 г.

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