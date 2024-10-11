Рискованная игра Трампа

Кампанию по выборам президента США всколыхнуло неожиданное решение Дональда Трампа. Вопреки устоявшейся традиции, кандидат от Республиканской партии (GOP) отказался от проведения второго раунда теледебатов со своим демократическим оппонентом Камалой Харрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии