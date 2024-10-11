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Рискованная игра Трампа

Рискованная игра Трампа

Кампанию по выборам президента США всколыхнуло неожиданное решение Дональда Трампа. Вопреки устоявшейся традиции, кандидат от Республиканской партии (GOP) отказался от проведения второго раунда теледебатов со своим демократическим оппонентом Камалой Харрис.

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