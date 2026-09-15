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Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально / © Northrop Grumman  Испытание позволило инженерам отработать сложные процедуры, которые потребуются перед запуском ракеты.

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