Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально / © Northrop Grumman Испытание позволило инженерам отработать сложные процедуры, которые потребуются перед запуском ракеты.
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