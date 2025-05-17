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В России спрогнозировали ход конфликта на Украине после саммита в Стамбуле

В России спрогнозировали ход конфликта на Украине после саммита в Стамбуле

СМИ: ВСУ перебросили бойцов «Айдара» к границе ДНР и Днепропетровской области. Политолог Наумов: Россия проведет летнюю кампанию несмотря на встречу с Украиной Политолог Российского совета по международным делам  Алексей Наумов в беседе со СМИ сообщил, что, вероятно, ВС РФ проведут на Украине летнюю кампанию.

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