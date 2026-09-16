Всегда с оружием. В Новосибирске умер знаменитый налетчик "Фантомас"

Следователям долгое время не удавалось обнаружить на местах происшествий биологические следы, которые могли бы помочь установить его личность Максим Галыга, которого новосибирские СМИ прозвали Фантомасом из-за силиконовой маски, использовавшейся во время налетов, умер в ходе расследования уголовного дела.
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