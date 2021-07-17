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Широков о Суперкубке: «Зенит» – фаворит, мне кажется. Повторить 6:1 возможно, но, скорее всего, будет не так»

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча за Олимп Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится сегодня.

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