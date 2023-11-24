На Украине испугались вероятной потери союзников в Европе

Сотрудничество кандидата на пост главы правительства Нидерландов Герта Вилдерса с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может оказать влияние на антироссийские санкции Евросоюза.
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