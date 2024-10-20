Экс-премьер Молдавии Кику: граждан принуждают к участию в референдуме по ЕС

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику, который баллотируется в президенты страны, сообщил в своем Telegram-канале, что чиновники от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) принуждают граждан республики участвовать в референдуме по вопросу курса на вступление в Евросоюз.