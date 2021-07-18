Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Злобин
    Все хорошо, только пишется "дИлеММа", а не "дЕлеМа" ) Ну это так... к словуТо, что сказал пр...
  • Vasil Cornev
    Ох! Этот армянский жидяра еще всплывет и покажет себя не с лучшей стороны, поверьте мне на слово!Уход «несменяемог...
  • warig Рыжаков
    Раздавим как котят.Anti-Bellum: кова...

Как Киев «нагрели» с трубой!

Как Киев «нагрели» с трубой!

Бедные, бедные люди на Банковой в Киеве, как же они сейчас ошеломлены! Всегда же считалось, что эти хитрые ребята кого угодно обманут, используют в своих интересах, и вдруг — какая неприятность! Обманули-то, оказывается, их! Да так жёстко, спокойно и расчётливо, что они до сих пор в себя прийти не могут! С другой стороны — можно понять, почему они впали в это заблуждение: ведь главная религия украинских властей после 91-го года гласит, что Украина всем на свете уж так нужна, настолько необходима, что без неё нельзя обойтись ни в каких мировых раскладах — обязательно за ней будут ухаживать, бороться за неё, перекупать и переманивать, завлекать подарками — ну и т.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх