Спыну заявил, кому могут достаться помещения Duty-free в аэропорту Кишинева

Министр инфраструктуры и регионального развития (МИРР) Андрей Спыну не исключает, что французская компания Lagardere Travel Retail, которая хотела арендовать торговые площади в зоне Duty Free Кишиневского аэропорта, может выиграть новый тендер, объявленный Агентством публичной собственности (APP), если примет в нем участие.
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