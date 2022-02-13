INSAYDER.SU

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Не надо оскорблять евреев приравнивая болтуна Шендеровича к умным евреям. Какой с него писатель.  Позор и только!«У Путина не оста...
  • Михаил
    Ночной глас"обиженного" еврея...«У Путина не оста...
  • Владимир Акулов
    Ти-ж-ж-ж-ж-ё-ё-ё-ё-лый   ж-ж-ж-изнь  у  бандитов!В Афинах застрели...

Стало известно, как российские моряки отогнали американскую подлодку от Курил - «Военное обозрение»

Стало известно, как российские моряки отогнали американскую подлодку от Курил - «Военное обозрение»

МОСКВА, 13 фев — . Фрегат "Маршал Шапошников" сработал в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов подобно караульному, рассказал ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин телеканалу "Звезда".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх