Стало известно, как российские моряки отогнали американскую подлодку от Курил - «Военное обозрение»

МОСКВА, 13 фев — . Фрегат "Маршал Шапошников" сработал в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов подобно караульному, рассказал ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин телеканалу "Звезда".
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