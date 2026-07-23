«Краснодар» Галицкого нацелился на неудачника ЧМ-2026, друг Роналду стал одноклубником Месси. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииФорвард сборной Уругвая на ЧМ-2026 согласился на переход в «Спартак»Sipa USA/ТАССУругвайский нападающий мексиканского «Леона» Федерико Виньяс может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
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