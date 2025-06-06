Маск заявил, что дело Эпстина не публикуют из-за упоминания в нем Трампа

Экс-глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск на фоне публичного конфликта с американским президентом Дональдом Трампом заявил в соцсети X, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома.
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