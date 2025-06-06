Маск заявил, что дело Эпстина не публикуют из-за упоминания в нем Трампа

это что за перевод,аффтырь?...Эпстин...давай тогда и Энштейна называть Энстином!!

ФинамИнфо

Блин, перевод от РИА Новости... Я даже задумался, что за Эпстин такой, незнакомая фамилия, но источник авторитетный, проверять не нужно... И на старуху бывает проруха!