Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Маск заявил, что дело Эпстина не публикуют из-за упоминания в нем Трампа

Маск заявил, что дело Эпстина не публикуют из-за упоминания в нем Трампа

Экс-глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск на фоне публичного конфликта с американским президентом Дональдом Трампом заявил в соцсети X, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома.

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Комментарии
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Владимир Аверков
это что за перевод,аффтырь?...Эпстин...давай тогда и Энштейна называть Энстином!!
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19 час.
ФинамИнфо
Блин, перевод от РИА Новости... Я даже задумался, что за Эпстин такой, незнакомая фамилия, но источник авторитетный, проверять не нужно... И на старуху бывает проруха!
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19 час.
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