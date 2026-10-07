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Царьград

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В Нижнем Новгороде пройдет юбилейный конкурс «ТЭФИ-Регион — 2026»

В Нижнем Новгороде пройдет юбилейный конкурс «ТЭФИ-Регион — 2026»

В юбилейном конкурсе, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 9 по 12 октября, участвуют 538 работ от 194 телекомпаний из 86 населённых пунктов России.

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