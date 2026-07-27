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Володин: работа по интеграции новых регионов в единое правовое поле РФ завершена

Володин: работа по интеграции новых регионов в единое правовое поле РФ завершена

Работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле РФ завершена, подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на завершающем пленарном заседании восьмого созыва.

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