Володин: работа по интеграции новых регионов в единое правовое поле РФ завершена

Работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле РФ завершена, подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на завершающем пленарном заседании восьмого созыва.
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