Глава МИД Украины заявил об установлении диалога между Зеленским и Трампом

Global Look Press/Shealah Craighead/White House Между украинским президентом Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, и победившим на выборах американского президента республиканцем Дональдом Трампом якобы "установлен диалог".
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