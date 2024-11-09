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Глава МИД Украины заявил об установлении диалога между Зеленским и Трампом

Глава МИД Украины заявил об установлении диалога между Зеленским и Трампом

Global Look Press/Shealah Craighead/White House Между украинским президентом Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, и победившим на выборах американского президента республиканцем Дональдом Трампом якобы "установлен диалог".

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