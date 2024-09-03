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Петербургский дневник

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Минобороны: российские войска остановили продвижения ВСУ в курском приграничье

Минобороны: российские войска остановили продвижения ВСУ в курском приграничье

Пехотинцы устроили военнослужащим противника засаду Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

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