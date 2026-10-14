Западные страны установили рекорд, введя против России более 35 тыс. санкций. Об этом 14 октября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Мирошник: Зеленск...
- Песков отметил, ч...
- ВСУ отправили пов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым