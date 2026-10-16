❗️В результате ДТП в Керчи пострадали три человека На улице Чкалова 22-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением — машину занесло, и она выехала на полосу встречного движения.
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