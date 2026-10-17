Жители дома на улице Парижской Коммуны выложили бетонными плитами дорожку во дворе жилого комплекса «Двинские зори», который, по словам блогера Михаила Шишова, утопает в грязи.
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