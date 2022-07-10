Ответ на геостратегическую войну против России: Борис Марцинкевич

Каков должен быть наш ответ на геостратегическую войну, развязанную против нас Западом? Какие два главных выводы необходимо сделать, глядя на пример европейского энергетического рынка? Почему не получается заставить торговать за рубли наши нефтяные, угольные, металлургические компании? Каким должен быть сценарий энергепорехода для России? Об этом и многом другом рассказывает автор и ведущий программы «Геоэнергетика» Борис […] Показать полностью.