Мадуро потребовал начать переговоры между Израилем и Палестиной

Израиль и Палестина должны немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Об этом в эфире государственного венесуэльского телеканала Venezolana de Television заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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