Конфискация биткоина: у россиян смогут изымать цифровые валюты

В уголовном и уголовно-процессуальном кодексах РФ введут понятие «цифровая валюта». Соответствующие поправки разработал Минюст, а 14 апреля 2025 года их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».
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