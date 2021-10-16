Украинский посол: С Крымом и Донбассом можно применить опыт Лондона в отношении Северной Ирландии

В то время, пока одно за другой области Украины вводят режим ЧС из-за проблем с энергоносителями, украинские политики продолжают упражняться в бессмысленной риторике относительно вопроса так называемого «возвращения Крыма» и «реинтеграции Донбасса».
В то время, пока одно за другой области Украины вводят режим ЧС из-за проблем с энергоносителями, украинские политики продолжают упражняться в бессмысленной риторике относительно вопроса так называемого «возвращения Крыма» и «реинтеграции Донбасса».
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