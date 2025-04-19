Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как свалить красиво: две главные украинские задачи Трампа

Как свалить красиво: две главные украинские задачи Трампа

По Украине я не считаю, что мы стоим на какой-то развилке, что есть несколько сценариев, вариативность путей.

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