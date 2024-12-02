В Финляндии заявили, что удар "Орешником" навсегда поменял правила ведения войны ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ2754 прочтения Вчера Удар ракетой "Орешник" навсегда изменил правила ведения боевых действий.
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