Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах

Представители избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина принесли в Центризбирком России подписи избирателей, необходимые для его регистрации на выборах президента, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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