Захарова посоветовала наслаждаться ответами Лаврова перебившей его журналистке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осадила журналистку британской вещательной корпорации "Би-би-си", которая перебила министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время нью-йоркской пресс-конференции.
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