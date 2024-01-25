Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    жаль жаль что этот русофоб отделывается более мене легко . ему еще за автомобиль на который он спланировал нужно ущер...Менеджер Тарасов ...
  • Evgenija Palette
    Но наши-то не откажут, надеюсь... Конечно, родители украинских ребят понимают, что творит этот кровавый Клоун... Буду...Омбудсмен Мерзляк...
  • Ivan Murashov
    У нас народ сыкло рабы физ лицаНарышкин заявил, ...

Захарова посоветовала наслаждаться ответами Лаврова перебившей его журналистке

Захарова посоветовала наслаждаться ответами Лаврова перебившей его журналистке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осадила журналистку британской вещательной корпорации "Би-би-си", которая перебила министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время нью-йоркской пресс-конференции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх