Все на лыжи, друзья! Погода к этому располагает! ⚡️⚡️⚡️ Напоминаем В субботу, 22 февраля, состоится спортивный праздник по лыжным видам спорта Новоаннинского муниципального района.
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Все на лыжи, друзья! Погода к этому располагает! ⚡️⚡️⚡️ Напоминаем В субботу, 22 февраля, состоится спортивный праздник по лыжным видам спорта Новоаннинского муниципального района.