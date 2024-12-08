💸Стало известно, на сколько поднимут зарплату бюджетникам С 1 января 2025 года ожидается повышение зарплат для бюджетников России.
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💸Стало известно, на сколько поднимут зарплату бюджетникам С 1 января 2025 года ожидается повышение зарплат для бюджетников России.