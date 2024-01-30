ЦБ будет раскрывать детали обсуждения ключевой ставки

ЦБ начаиная с февраля 2024 года на шестой день после каждого решения о ключевой ставке будет публиковать резюме, «отражающее обсуждение решения о ключевой ставке в период «недели тишины» и на заседании совета директоров Банка России», следует из сообщения регулятора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии