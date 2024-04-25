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Прокурор потребовал назначить 7,5 года колонии для помощника главы Астрахани

Прокурор потребовал назначить 7,5 года колонии для помощника главы Астрахани

Сторона обвинения потребовала у Хамовнического суда Москвы отправить помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии "Родина" Карена Григоряна в колонию на 7,5 года по делу о вымогательстве.

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