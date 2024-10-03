В Минобрнауке раскрыли, введут ли допбаллы за детей при поступлении в вуз

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Российские вузы всесторонне поддерживают студенческие семьи, а индивидуальных достижений, которые учитывает вуз при поступлении абитуриента, сейчас достаточное количество.
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