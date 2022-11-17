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В США заявили о готовности работать по контролю над вооружениями в нынешних условиях

В США заявили о готовности работать по контролю над вооружениями в нынешних условиях

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Соединенные Штаты готовы заниматься с другими мировыми державами вопросами сохранения и развития системы контроля над вооружениями, несмотря на происходящее в мире.

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