В США заявили о готовности работать по контролю над вооружениями в нынешних условиях

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Соединенные Штаты готовы заниматься с другими мировыми державами вопросами сохранения и развития системы контроля над вооружениями, несмотря на происходящее в мире.
Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Соединенные Штаты готовы заниматься с другими мировыми державами вопросами сохранения и развития системы контроля над вооружениями, несмотря на происходящее в мире.
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