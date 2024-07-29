Porsche удивит жизненным циклом Cayenne с мотором V8

Немецкая марка признала: изначальный план электрификации был слишком амбициозным. Планировалось, что к 2030 году до 80 процентов рынка новых автомобилей будут занимать «чистые» электрокары, поэтому все семейства, кроме 911, в Штутгарте были готовы лишить двигателей внутреннего сгорания.