Porsche удивит жизненным циклом Cayenne с мотором V8

Немецкая марка признала: изначальный план электрификации был слишком амбициозным. Планировалось, что к 2030 году до 80 процентов рынка новых автомобилей будут занимать «чистые» электрокары, поэтому все семейства, кроме 911, в Штутгарте были готовы лишить двигателей внутреннего сгорания.
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