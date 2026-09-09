Около 45 тыс. единиц инженерного оборудования установили на трех станциях Рублево-Архангельской линии метро

В рамках строительства станций метро «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» специалисты подключили около 45 тысяч единиц инженерного оборудования, включая системы водоснабжения, отопления, вентиляции и противопожарной безопасности.
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